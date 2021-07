Germania: esplosione Leverkusen, sempre meno le possibilità di ritrovare vivi i 5 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre meno le possibilità di ritrovare in vita i cinque dispersi causati dall'esplosione avvenuta ieri nel parco chimico di Buerrig, quartiere di Leverkusen in Nordreno-Vestfalia. Ieri sera è stato annunciato che la deflagrazione ha provocato una seconda vittima, mentre dei 31 feriti uno è ora in pericolo di vita. Vittime, feriti e dispersi sono tutti dipendenti di Currenta, l'azienda che gestisce l'impianto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, proseguono le ricerche dei dispersi, ma si riduce la probabilità di ritrovarli vivi. La deflagrazione si è verificata intorno alle 9:40, a seguito di un incendio sprigionatosi nel reparto cisterne del centro per lo smaltimento dei rifiuti del sito. In particolare, le fiamme hanno interessato tre contenitori di solventi, scarti di produzione dei clienti del parco chimico, con un livello di riempimento tra 200 e 300 metri cubi per serbatoio. È ancora in fase di determinazione quanto dei liquidi sia andato bruciato, così come rimangono da chiarire le cause del rogo. Presso il parco chimico di Buerrig si trova la sede centrale del conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer. (Geb)