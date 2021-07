Regno Unito: vice segretaria laburisti, cittadini non vaccinati non sono degli "egoisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini britannici non vaccinati non sono degli "egoisti". Lo ha affermato la vice segretaria dei laburisti britannici, Angela Rayner, all’emittente televisiva “Sky News”. Alla domanda sui commenti del ministro senza portafoglio, Michael Gove, secondo cui coloro che scelgono di non farsi somministrare il faccino sono "egoisti", Rayner ha fortemente smentito queste persone, affermando che molte persone hanno ragioni mediche legittime per rifiutare la vaccinazione e quindi "non sono egoiste". La vice del Partito laburista ha aggiunto: "Sappiamo dai consigli medici che la vaccinazione obbligatoria non è la strada da percorrere, si tratta di dare alle persone l'incoraggiamento e le informazioni necessarie per farsi somministrare il vaccino. Dove l'abbiamo fatto, abbiamo avuto un incredibile successo”. Secondo Rayner, quindi, "le persone non sono egoiste, e quello che serve in questo momento sono i test in modo da poter individuare dove si trova il virus e poterlo isolare". (Rel)