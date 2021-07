Nigeria: Buhari da oggi a Londra per vertice sull'Istruzione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammad Buhari è arrivato a Londra dove da oggi parteciperà ad un vertice sull'istruzione, viaggio che utilizzerà anche per sottoporsi a un controllo medico. Lo ha annunciato alla stampa il portavoce della presidenza, Femi Adesina, precisando che Buhari parteciperà al vertice sull'istruzione globale di due giorni co-ospitato dal primo ministro britannico Boris Johnson e dal presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, e ne approfitterà per fare "un check-up medico programmato da tempo", facendo ritorno in Nigeria entro la seconda settimana di agosto. Da quando è entrato in carica, nel 2015, il 78enne capo dello Stato si è più volte recato nel Regno Unito per motivi medici e durante uno dei suoi precedenti viaggi, nel 2017, ha trascorso diversi mesi a Londra, alimentando speculazioni circa il suo reale stato di salute. (segue) (Res)