Usa: presidente Biden nomina Julissa Reynoso nuova ambasciatrice in Spagna

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proposto Julissa Reynoso come nuova ambasciatrice degli Stati Uniti in Spagna e Andorra. Come riferisce il quotidiano "El Pais", lo ha reso conto la Casa Bianca in un comunicato. La nomina di Reynoso, nata nella Repubblica Domenicana e trasferitasi negli Usa quando aveva 7 anni, deve ora essere ratificata dal Senato. La sua carriera in politica è iniziata nel 2008 quando ha partecipato alla campagna elettorale per la presidenza dell'ex senatrice Hillary Clinton. Nel marzo 2012, è diventata ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria degli Stati Uniti in Uruguay e ha fatto parte del Consiglio per le politiche di genere della Casa Bianca, creato di recente, poiché l'amministrazione Biden ha tra le sue priorità un piano d'azione nazionale per frenare la violenza di genere. (Spm)