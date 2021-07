Libia: Brigata 444, sventato tentativo di bloccare flusso idrico verso Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 444esima Brigata affiliata alla regione militare di Tripoli ha annunciato di aver sventato un complotto contro la capitale, Tripoli. Lo ha affermato la stessa Brigata sulla sua pagina Facebook ufficiale, rivelando che sulla base di accurate informazioni di intelligence, i reparti combattenti della 444esima Brigata sono stati in grado di sventare un piano pericoloso e importante progettato da parti esterne che voleva prendere di mira la capitale, creando una crisi soffocante per i cittadini e agitare l'opinione pubblica. Il piano, sventato da una unità speciale della brigata, sarebbe stato progettato da elementi esperti con l’intenzione di provocare il caos, tagliando l'acqua del fiume artificiale vicino alla valle Teskett, 120 chilometri a sud della città di Beni Oualid, nel deserto, che avrebbe interrotto l’arrivo dell'acqua verso la capitale, Tripoli. A seguito di queste informazioni e dopo le indagini, l'unità della 444esima Brigata è intervenuta per arrestare questo gruppo e portarlo nella capitale per completare le indagini e rivelare ulteriori informazioni. (Lit)