Regno Unito: governo dovrebbe annunciare esenzione quarantena per arrivi da Ue e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico dovrebbe annunciare nella giornata di oggi un piano per consentire l'esenzione della quarantena all'arrivo per i viaggiatori provenienti da Unione europea e Stati Uniti che abbiano ricevuto la vaccinazione anti Covid completa. Al momento, solo coloro che sono stati vaccinati dal sistema sanitario britannico possono avere accesso al cosiddetto "Covid pass", un certificato che permette loro di evitare la quarantena al ritorno da Paesi in lista verde o gialla, ma il governo sarebbe pronto a riconoscere le certificazioni prodotte dall'Unione europea e dagli Stati Uniti. Il piano dovrebbe riguardare inizialmente i cittadini britannici vaccinati all'estero, con prospettive per allargarlo anche a cittadini stranieri successivamente. (Rel)