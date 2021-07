Cina: inondazioni Henan, stanziati più di 463 milioni di dollari per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha stanziato tre miliardi di yuan (circa 463,43 milioni di dollari Usa) per finanziare il controllo delle inondazioni e la ricostruzione post-disastro nella provincia centrale dell'Henan, duramente colpita dalle piogge monsoniche. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze sul suo sito web ufficiale. Verrà fornito un maggiore sostegno finanziario in base ai risultati della verifica del disastro, si legge nella nota. Il ministero ha esortato il governo provinciale a stanziare i fondi in tempo e a svolgere un lavoro di qualità nel recupero dalle inondazioni. Il bilancio delle vittime della pioggia torrenziale nell'Henan è salito a 73, hanno confermato le autorità locali. (Cip)