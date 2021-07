Romania: premier Citu, il Pnrr va approvato entro il 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) della Romania dovrebbe essere approvato dalla Commissione europea intorno al 15 settembre. Lo ha detto il premier romeno, Florin Citu. "Abbiamo un nuovo governo, una coalizione che ha avviato la discussione sul Pnrr più tardi che in altri Paesi. Noi avevamo un Pnrr ma nella coalizione si è deciso di cambiare poco. Quello che posso dirvi è che sarà approvato in autunno, a settembre. Ad agosto la Commissione europea lavora poco e quindi non può essere approvato. Il mio obiettivo è farlo approvare intorno al 15 settembre, magari prima", ha dichiarato il capo del governo. Citu ha precisato che una prima tranche di denaro arriverà a novembre, ma alcuni progetti inseriti nel Pnrr potrebbero intanto ricevere finanziamenti dal bilancio dello Stato, per poter essere avviati in anticipo. (Rob)