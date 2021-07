Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al mattino cielo nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti sparsi, in particolare sul Nordovest. Quindi nuvolosità in attenuazione, con schiarite dal pomeriggio, specie in pianura. Fino al mattino precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale, maggiormente interessati i settori alpini e prealpini. Tendenza all'esaurimento dalle ore centrali. Nel pomeriggio possibili residue occasionali, anche a carattere di breve rovescio e locale temporale. Temperature minime tra 19 e 21°C, massime tra 27 e 32°C. (Rem)