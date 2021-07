Cina-Sudan: inviato cinese Onu, Pechino ripristinerà la pace a Khartoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a collaborare con il resto della comunità internazionale in uno sforzo continuo per svolgere un ruolo positivo nel ripristino della pace in Sudan. Lo ha affermato alla riunione del Consiglio di sicurezza Dai Bing, incaricato d'affari della missione permanente cinese presso le Nazioni Unite (Onu), commentando il ritiro e la chiusura della missione delle Nazioni Unite-Unione africana in Darfur (Unamid) come richiesto nella risoluzione 2559. "data la maggior precarietà del quadro pandemico, la comunità internazionale dovrebbe aumentare il proprio sostegno e gli investimenti nella costruzione della pace in Darfur, migliorare le capacità di sviluppo del Paese, gestire i fattori dei conflitti e migliorare i mezzi di sussistenza locali", ha evidenziato Dai. (Cip)