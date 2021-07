Perù: re di Spagna Felipe a Lima per la cerimonia di insediamento del presidente Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Spagna Felipe VI è arrivato a Lima, in Perù, per assistere alla cerimonia di insediamento del neo presidente, Pedro Castillo. La cerimonia si terrà oggi e coincide con il bicentenario dell'indipendenza del Paese. Il monarca spagnolo è giunto in Perù assieme al ministro degli Esteri, José Manuel Albares, al suo primo viaggio ufficiale in America Latina dopo aver assunto l'incarico il 12 luglio scorso, in sostituzione di Arancha Gonzalez Laya. (Spm)