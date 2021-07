Roma: Raggi, a San Basilio area abbandonata da 40 anni sarà spazio per sport rotellistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’area di 600 metri quadrati, a San Basilio, nella periferia est di Roma, e su cui fino a poche settimane fa sorgeva una bocciofila abusiva è stata sgomberata e diventerà uno spazio sportivo. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Eravamo stati qui durante le operazioni di demolizione. Ora lo spazio è completamente sgombero e pronto per i lavori: saranno infatti realizzati una pista di pattinaggio e un percorso per biciclette con dislivelli, in collaborazione con la Federazione italiana sport rotellistici, Coni. I cittadini potranno finalmente riappropriarsi di questo spazio: ne sono stati privati per 40 anni, nell’indifferenza di chi aveva amministrato prima. Noi invece abbiamo scelto di sanare un’altra ferita per i residenti di San Basilio, un quartiere che, con la collaborazione dei cittadini, sta rinascendo. Tutto ciò - conclude Raggi - non può che rendermi orgogliosa, soprattutto perché questo spazio sarà destinato ai giovani, che potranno fare sport, incontrarsi e trascorrere del tempo insieme". (Rer)