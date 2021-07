Cina-Mongolia: incontro a Tianjin, ministri degli Esteri rinnovano impegno alla cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a fornire alla Mongolia gli aiuti necessari per combattere la pandemia di Covid-19 e per rafforzare la cooperazione nei settori dell'estrazione mineraria, dell'energia, della finanza, dell'agricoltura, dell'allevamento e della costruzione di infrastrutture, al fine di rinnovare gli scambi bilaterali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di un colloquio tenuto ieri nella città portuale di Tianjin, nel nord della Cina, con l'omologo mongolo Batmunkh Battsetseg. Da parte sua, Battsetseg ha espresso la volontà della Mongolia di collaborare con la Cina per incrementare la qualità del partenariato strategico tra le due parti. A seguito dei colloqui, i due ministri degli Esteri hanno incontrato congiuntamente la stampa e rilasciato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento della cooperazione anti-Covid. Entrambi i ministri hanno accolto con favore il rapporto congiunto tra Cina e Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul tracciamento delle origini del Covid, e evidenziando che "lo studio non dovrebbe essere politicizzato", hanno invitato il Segretariato dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, a collaborare per la promozione di una ricerca globale sulle origini del coronavirus. (Cip)