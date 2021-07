Francia: governo, pass sanitario esteso ad alcuni trasporti tra il 7 e il 10 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il pass sanitario sarà esteso ad alcuni mezzi di trasporto come i treni "tra il 7 e il 10 agosto". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" il ministro delegato ai Trasporti, Jean-Baptste Djebbari. La misura è contenuta nel testo approvato dal Parlamento e attualmente al vaglio del Consiglio costituzionale, che si esprimerà nei prossimo giorni. "Bisognerà mostrare il pass sanitario, questo significa mostrare la prova di un vaccino o la prova di un test" durante i controlli che avverranno sulle "banchine e nei treni in modo aleatorio", ha detto Djebbari. "Cercheremo di farlo nel modo più operativo e fluido possibile, per avere una buon tasso di controlli e allo stesso tempo per non rendere la vita dei viaggiatori difficile", ha detto il ministro.(Frp)