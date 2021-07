Germania: Soeder (Csu), test Covid obbligatorio per entrare nel Paese da primo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta pianificando l'introduzione dal primo agosto prossimo dell'obbligo di presentare un test per il Covid-19 con esito negativo a carico di chiunque intenda entrare in Germania, senza eccezioni. È quanto dichiarato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. A oggi, un test negativo per il coronavirus è obbligatorio per chi entri in Germania in aereo e da zone classificate ad alto rischio pandemico dall'esecutivo tedesco. Il requisito si applica a quanti non sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 o non sono del tutto guariti dopo il contagio.(Geb)