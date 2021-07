Cina-Tagikistan: Pechino promuove la cooperazione militare con Dushambe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sostiene l'impegno del Tagikistan per salvaguardare la sua sovranità e sicurezza, ringrazia il Paese per il suo sostegno agli interessi fondamentali della Cina ed è disponibile a promuovere la cooperazione pratica tra le rispettive Forze armate. Lo ha affermato il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, in un colloquio tenuto ieri a Dushanbe con il presidente tagico Emomali Rahmon. Riguardo gli sviluppi della situazione attuale in Afghanistan, Wei ha dichiarato che la Cina "è disposta a rafforzare la cooperazione antiterrorismo con il Tagikistan e a collaborare per combattere i terroristi". Da parte sua, Rahmon ha ricordato gli sviluppi degli scambi bilaterali con la Cina in campo politico, economico, culturale, di sicurezza e militare. Il presidente del Tagikistan ha poi espresso l'impegno a combattere insieme alla Cina i fenomeni di terrorismo, estremismo e separatismo, così da poter contribuire a ristabilire gli equilibri in Afghanistan. Wei ha anche incontrato per un colloquio il ministro della Difesa tagiko, Sherali Mirzo. (Cip)