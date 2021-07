Libia: Unhcr accoglie con favore l'iniziativa di vaccinare i cittadini di Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha annunciato di aver accolto con favore l'iniziativa delle autorità libiche, di vaccinare rifugiati e richiedenti asilo, nonché cittadini di Paesi terzi oltre ai libici contro il Covid-19. Lo ha detto l'Unhcr, affermando in un comunicato diffuso martedì che la prima campagna di vaccinazione, che ha coinvolto anche cittadini stranieri, è stata lanciata sabato scorso in diverse località di Tripoli, con un obiettivo iniziale di somministrare 40 mila dosi. "Apprezziamo l'approccio globale adottato dalla Libia", ha affermato Jamal Zamoum, vice capo della missione Unhcr in Libia, sottolineando che rendere disponibile il vaccino a tutti aiuta a garantire la sicurezza di tutti quanti. Zamoum ha anche elogiato l’interesse delle autorità su coloro che sono maggiormente a rischio dell'epidemia, esprimendo la speranza che questa iniziativa continui e si espanda per raggiungere più rifugiati.(Lit)