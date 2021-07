Perù: si insedia oggi nuovo presidente Pedro Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi la cerimonia di insediamento di Pedro Castillo come nuovo presidente del Perù. Il leader della sinistra, vincitore di un sofferto ballottaggio con la conservatrice Keiko Fujimori, presterà giuramento e pronuncerà il suo primo discorso ufficiale in coincidenza con il duecentesimo anniversario dell'indipendenza del Paese. Molta attesa c'è sui contenuti del discorso programmatico e sulla squadra di governo che accompagnerà Castillo, elementi che serviranno a capire se confermerà o meno una svolta verso modelli di governo neo-socialista. Quasi certo l'annuncio dell'apertura di una nuova assemblea costituente, tante volte annunciata dal presidente eletto durante la campagna elettorale. Alla giornata, con inizio alle 9 (ore locali, le 16 in Italia), è prevista la partecipazione di una nutrita lista di ospiti internazionali. (segue) (Brb)