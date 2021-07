Perù: si insedia oggi nuovo presidente Pedro Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rappresentare la Spagna ci sarà il re Filippo VI: si tratta della sesta volta che la corona presenzia all'insediamento di un governo della regione iberoamericana. Atteso anche il presidente della Bolivia, Luis Arce, uno dei maggiori sostenitori di Castillo nella lunga campagna elettorale, assieme l'ex presidente Evo Morales. Dall'Argentina arriva il presidente Alberto Fernandez il cui governo si era congratulato con Castillo ben prima della proclamazione ufficiale dei risultati del ballottaggio del 6 giugno, nel pieno delle contestazioni per presunti brogli. La delegazione cilena sarà guidata dal presidente Sebastian Pinera, occasione per sintonizzare una delle relazioni più delicate all'interno della regione, soprattutto per via di un annoso contenzioso territoriale. Presenti anche l'ecuadoriano Guillermo Lasso, alla prima cerimonia da presidente, e il colombiano Ivan Duque. (segue) (Brb)