Perù: si insedia oggi nuovo presidente Pedro Castillo (4)

- La principale incognita che circonda l'avvio del mandato presidenziale di Castillo riguarda la composizione del governo. Ad oggi il leader di Perù Libre non ha fornito alcun indizio su quali saranno i nomi del suo gabinetto, un fattore che alcuni analisti considerano "preoccupante" e che aggiunge incertezza ai già numerosi interrogativi su quale sarà l'orientamento dell'esecutivo. La squadra al completo si conoscerà nel pomeriggio avanzato, la sera in Italia. Nel suo programma presentato alla vigilia del voto, Castillo ha annunciato imposte sui guadagni extra delle compagnie minerarie, royalities in funzione delle vendite, rinegoziazione dei contratti con le grandi imprese. (segue) (Brb)