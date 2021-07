Perù: si insedia oggi nuovo presidente Pedro Castillo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di aumentare gli investimenti in istruzione e salute, per questo dobbiamo nazionalizzare le nostre ricchezze, ovvero fare in modo che servano i peruviani, con nuove regole su tasse e royalties", si legge nel programma. "I costi di produzione del rame sono tra i più bassi al mondo. Le multinazionali minerarie stanno ottenendo guadagni extra, legate alle fluttuazioni del mercato internazionale". Sempre in campo economico Castillo promette di ridurre e reindirizzare le importazioni alimentari, privilegiando l'agricoltura andina e biologica e fermare le importazioni "sleali", soprattutto in settori come abbigliamento e calzature. (Brb)