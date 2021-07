Mar Cinese Meridionale: Austin a Singapore, Usa non si sottrarranno a scontro con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del capo del Pentagono, che nei prossimi giorni sarà anche in Vietnam e nelle Filippine per un tour in una regione considerata dall’amministrazione del presidente Joe Biden una “priorità strategica”, giungono all’indomani della visita della vice segretaria di Stato Wendy Sherman in Cina. Quest’ultima ha incontrato a Tianjin l’omologo cinese Xie Feng, che ha accusato Washington di trattare Pechino come “un nemico immaginario”. Austin, così come Sherman, ha tuttavia sottolineato che gli Stati Uniti vogliono evitare un conflitto aperto con la Cina. “Le differenze e le dispute sono reali. Ma è importante anche il modo in cui le si affronta. Non ci tireremo indietro quando i nostri interessi sono minacciati, ma non cerchiamo un conflitto”, ha dichiarato il segretario alla Difesa durante l’evento organizzato dal think tank di Singapore Istituto internazionale per gli studi strategici. “Sono impegnato a perseguire una relazione costruttiva e stabile con la Cina, anche attraverso una più solida comunicazione di crisi con l’Esercito popolare di liberazione. Siamo destinati inevitabilmente a competere perché siamo due potenze economiche. Entrambi abbiamo un’impressionante potenza militare. Ma non cerchiamo un conflitto con la Cina”, ha puntualizzato Austin. (segue) (Nys)