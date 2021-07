Corea del Sud: Fmi rivede al rialzo le previsioni di crescita economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud è cresciuta del 5,9 per cento annuo nel secondo trimestre 2021, per effetto della ripresa dei consumi privati e della aggressiva politica di spesa dello Stato. La crescita del prodotto interno lordo tra aprile e giugno è la più consistente registrata in quel Paese da oltre un decennio a questa parte; la cresciuta rispetto al trimestre precedente è stata dello 0,7 per cento. Un mese fa il governo sudcoreano ha rivisto al rialzo la previsione di crescita del Pil per il 2021 al 4,2 per cento: si tratterebbe del miglior risultato conseguito dall'economia sudcoreana da 11 anni a questa parte. Lo scorso fine settimana l'Assemblea nazionale sudcoreana ha approvato una manovra di bilancio da 34.900 miliardi di won (30,2 miliardi di dollari) da destinare a sussidi universali per tutti i cittadini del Paese, ad eccezione delle fasce di reddito più elevate e dei proprietari di immobili di lusso. (Git)