Armenia-Azerbaigian: nuovi scontri armati al confine, morti due militari di Erevan

- L'esercito azerbaigiano ha violato il cessate il fuoco nell’area nord orientale del confine con l’Armenia alle prime ore di questa mattina. È quanto riferito dal ministero della Difesa armeno, secondo cui tre suoi militari sono rimasti uccisi e altri due feriti a causa della violazione del cessate il fuoco commesse dalle Forze armate di Baku. Secondo quanto riferito dal ministero di Erevan, lungo il confine nord orientale sono ancora in corso delle “battaglie localizzate” fra gli eserciti dei due Paesi caucasici in particolare nei pressi dei comuni armeni di Sotk e Verin Shorza. "In risposta all'uso della forza da parte dell'Azerbaigian contro la nostra integrità territoriale, l'Armenia applicherà tutti gli strumenti politico-militari in conformità con il diritto internazionale. Condanniamo fermamente le azioni militari azerbaigiani dirette contro la pace e la sicurezza regionali. L'intera responsabilità dell'ulteriore escalation della situazione ricade sulla leadership politico-militare dell'Azerbaigian”. (segue) (Rum)