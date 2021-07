Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il possibile riconoscimento del Kosovo da parte di nuovi Paesi, il presidente del Parlamento serbo ha sottolineato l'importanza del rispetto degli accordi di Washington firmati da Pristina e Belgrado lo scorso settembre alla Casa Bianca. "Rispettiamo gli accordi di Washington che prevedono una moratoria sia per la campagna di riconoscimento (portata avanti dal 'Kosovo') che per quella del non riconoscimento (portata avanti dalla Serbia). Ben 19 Paesi hanno tolto il riconoscimento a Pristina negli scorsi anni e il Kosovo e Metohija non ha più la maggioranza nell'Assemblea generale dell'Onu", ha dichiarato Dacic ammonendo: "Se infrangono gli accordi di Washington risponderemo a nostro modo, riavviando la campagna per togliere il riconoscimento e certamente avremo più successo di loro". (segue) (Res)