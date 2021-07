Montenegro-Kosovo: ministro Interno Sekulovic, disputa confini risolta da accordo del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro non intende approvare alcuna modifica all'accordo sui confini precedentemente raggiunto con il Kosovo. Lo ha detto il ministro dell'Interno montenegrino, Sergej Sekulovic, parlando al portale d'informazione "Birn". "Non ci può essere nessun arbitrato perché questo implica che via sia una disputa territoriale. Montenegro e Kosovo hanno confermato nell'accordo concluso che non hanno una disputa sulle questioni territoriali", ha chiarito Sekulovic. Secondo quanto affermato in precedenza dal premier kosovaro Albin Kurti, l'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro, così come ratificato nel 2018 dopo l'intesa tra i due governi, "non sarà attuato". (segue) (Seb)