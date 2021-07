Montenegro-Kosovo: ministro Interno Sekulovic, disputa confini risolta da accordo del 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione statale per la demarcazione e il mantenimento dei confini non ha mandato", ha dichiarato Kurti secondo cui, "una volta che avremo la nuova commissione, tutte le questioni pendenti saranno risolte attraverso meccanismi speciali che saranno raccomandati da questa commissione", ha affermato il premier kosovaro, assumendo l'impegno a "fare del mio meglio per correggere ogni cosa che è stata fatta ingiustamente sbagliata, dannosa nell'accordo ratificato nel 2018, che ha determinato una perdita di territorio per il Kosovo". Kurti ha affermato di voler utilizzare tutti gli strumenti per "correggere questi terribili e fatali errori fatti nella legislatura precedente". (Seb)