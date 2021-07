Terrorismo: Viminale, espulso cittadino serbo per motivi di sicurezza dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una complessa attività di indagine del Ros dei Carabinieri coordinata dalla procura distrettuale della Repubblica di Trieste, S. P. un 41enne cittadino serbo nato in Kosovo, già residente a Udine, in esecuzione del decreto emesso dal ministro dell’Interno per motivi di sicurezza dello Stato, è stato espulso dalla frontiera aerea di Venezia con volo diretto a Pristina. L'attività investigativa avviata dal Ros nel 2019 - si legge sul sito web del Viminale - ha fatto emergere che il cittadino serbo era il referente per i soggetti di area balcanica presenti nel territorio friulano e rivestiva un ruolo di spicco nel circuito di soggetti contigui all’islam radicale già espulsi, a vario titolo, o arrestati anche per collegamenti con il terrorismo internazionale. Personale della questura di Udine, unitamente ai Carabinieri del Ros, hanno dato esecuzione al decreto di espulsione. Salgono così a 557 le espulsioni o allontanamenti eseguiti dal 2015 ad oggi di cui 37 eseguiti nel 2021. (Rin)