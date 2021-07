Azerbaigian-Serbia: ministro Esteri Selakovic, volontà politica di intensificare cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tal senso, il capo della diplomazia serba ha particolarmente sottolineato la sua gratitudine all'Azerbaigian per la sua chiara posizione sul non riconoscimento dell'indipendenza dichiarata dal Kosovo e per il sostegno che fornisce alla Serbia nelle organizzazioni internazionali. Il capo della diplomazia serba ha anche discusso con il presidente Aliyev della sua prossima visita in Serbia, che avverrà il 10 ottobre, il giorno prima della riunione del Movimento dei non allineati a Belgrado. Selakovic terminerà domani la visita di tre giorni presenziando alla sesta seduta del Comitato intergovernativo per la cooperazione economica tra Serbia e Azerbaigian, i cui copresidenti sono il ministro Selakovic e il ministro del lavoro e della protezione sociale dell'Azerbaigian Sahil Babayev. Lo stesso giorno si terrà un business forum, con la partecipazione degli imprenditori di Serbia e Azerbaigian. (Seb)