Kosovo: ministra Economia, possibile crescita Pil al 10 per cento nel 2021

- La crescita economica del Kosovo sarà più alta delle previsioni del 7,9 per cento e potrebbe raggiungere un + 10 per cento alla fine del 2021. E' quanto affermato dalla ministra dell'Economia kosovara, Artane Rizvanolli, sostenendo che tali previsioni devono considerare la revisione del bilancio ancora in corso e l'andamento del piano di vaccinazione per fare fronte alla pandemia del Covid-19. Il Kosovo ha registrato una crescita economica sostenuta nel primo trimestre del 2021, con il Pil in aumento del 5,57 per cento. Secondo la ministra Rizvanolli, l'aumento della crescita economica kosovara potrà arrivare grazie alle entrate di bilancio, alle esportazioni, alle importazioni ed ai consumi più alti del previsto.(Alt)