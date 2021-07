Croazia: tragedia pullman, disposta la custodia cautelare di un mese per l'autista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Slavonski brod, in Croazia, ha disposto la custodia cautelare della durata di un mese per l'autista che guidava il pullman uscito di strada domenica 25 luglio. Secondo quanto riferisce la stampa croata, l'autista era stato sottoposto ad arresto nella giornata di ieri e durante l'interrogatorio in Procura si era avvalso della facoltà di non rispondere. L'incidente ha riguardato un pullman dell'agenzia di viaggi kosovara Deva tours partito da Francoforte e diretto a Pristina. Sono 10 le persone morte nell'incidente, mentre sono 45 i feriti di cui 15 gravi. (Seb)