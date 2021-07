Kosovo: Italia partecipa a Festival animazione a Peja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, grazie all’impegno dell’Istituto italiano di cultura di Tirana in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Pristina, partecipa alla dodicesima edizione del Festival d’animazione Anibar che si tiene a Peja. Fino al 30 luglio saranno 300 i film d’animazione in programma scelti tra i 1400 inviati da tutto il mondo. Il programma di quest'anno include film che sono stati proiettati, nominati e hanno vinto premi in molti festival come l'Annecy International Animation Film Festival, Cannes Film Festival, Berlin International Film Festival, Sundance Film Festival, Animafest Zagreb, Kaboom, Fantoche, Anifilm, Stuttgart Trickfilm Festival Internazionale del Film d'Animazione, e molti altri. Tra gli italiani presenti l’illustratore, animatore e fumettista Piero Tonin e l’artista Claudia Cazzato. Inoltre tra i giurati c’è Mauro Carrara. Data l'attuale situazione con la pandemia di Covid-19, la 12ma edizione di Anibar sarà ibrida, sia in presenza che online.(Res)