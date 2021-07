Usa: Biden nomina Gitenstein ambasciatore presso la Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha nominato Mark Gitenstein ambasciatore Usa presso l'Unione europea. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Gitenstein, 74 anni, già ambasciatore degli Stati Uniti in Romania nell'amministrazione Obama, è un avvocato internazionale e ha trascorso la maggior parte dell'ultimo decennio lavorando su progetti in Europa centrale e orientale. In qualità di ambasciatore, si è concentrato sulla lotta alla corruzione e sulla salvaguardia delle istituzioni democratiche, temi su cui ha continuato a lavorare attraverso la sua attività di avvocato e con le Ong.(Nys)