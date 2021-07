Giappone: Suga, governo sosterrà vittime non riconosciute delle bombe atomiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando "rapidamente" diverse modalità di sostegno alle 84 persone di Hiroshima esposte alla "pioggia nera" radioattiva dopo il bombardamento atomico della città da parte degli Stati Uniti, nel 1945, e che tuttavia non rientrano nelle zone per le quali il governo ha ufficialmente riconosciuto tale fenomeno. L'alta corte di Hiroshima ha stabilito nelle scorse settimane che anche a queste persone spettino i benefici riconosciuti dal governo ai sopravvissuti a tale fenomeno. L'alta corte ha confermato la sentenza di una corte inferiore pronunciata lo scorso anno. Suga ha dichiarato ieri, a margine di una riunione di gabinetto, che il governo giapponese non intende presentare ricorso contro la sentenza dell'alta corte. "Prendiamo atto della situazione attuale, nella quale molte persone soffrono ancora gli effetti sulla salute dei bombardamenti atomici di 76 anni fa", ha dichiarato il primo ministro. (segue) (Git)