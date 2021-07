Usa: Covid, Cdc raccomanda uso mascherine anche ai soggetti vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno raccomandato l'utilizzo delle mascherine negli ambienti chiusi anche alle persone vaccinate nelle zone del Paese dove il tasso di trasmissione della Covid-19 è più elevato. La raccomandazione ufficiale poggia sulla presa d'atto che i vaccini, pur alleviando i sintomi dell'infezione da coronavirus, non paiono sufficienti a ridurre significativamente il tasso di trasmissione del virus. In particolare, i funzionari federali ritengono ancora che i soggetti vaccinati, pur se positivi al coronavirus, presentino in genere una bassa carica virale; al contempo, i Cdc hanno riscontrato che alcuni soggetti vaccinati presentano cariche virali superiori a quelle che la loro sintomatologia lascerebbe supporre, e sono dunque a loro volta un possibile vettore di trasmissione del virus. I contagi da coronavirus sono nuovamente in crescita negli Stati Uniti, e i Cdc prevedono una nuova ondata pandemica entro il prossimo autunno; le raccomandazioni fornite dall'agenzia non sono vincolanti, e il presidente Usa, Joe Biden, ha espresso ottimismo in una nota: "l'aumento delle vaccinazioni e l'utilizzo delle mascherine nelle aree più colpite dalla variante Delta ci consentiranno di evitare i lockdown, le chiusure e la sospensione delle attività scolastiche che abbiamo affrontato nel 2020", recita la nota presidenziale. (segue) (Nys)