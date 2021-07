Usa: Fmi rivede al rialzo proiezioni di crescita, più 7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto fortemente al rialzo le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti per il 2021, innalzandola dal 6,4 al 7 per cento del prodotto interno lordo (Pil). La revisione poggia soprattutto sulla fiducia nell'efficacia dei vaccini contro la Covid-19, che dovrebbero evitare ulteriori battute d'arresto all'economia reale e alla finanza della prima potenza globale. Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno scontato una recessione del 3,5 per cento indotta dalla pandemia di coronavirus. A rilanciare l'economia, in concreto, dovrebbero essere soprattutto i vasti piani di spesa pubblica varati dall'amministrazione del presidente Joe Biden, i cui effetti dovrebbero essere avvertiti anche il prossimo anno: per il 2022, infatti, il Fmi prevede una crescita dell'economia statunitense nell'ordine del 4,9 per cento. (Nys)