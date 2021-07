Giappone: Covid, a Tokyo 2.848 casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato 2.848 nuovi casi di coronavirus nelle 24 ore di ieri, 27 luglio, mentre nella capitale giapponese sono in corso le competizioni delle Olimpiadi estive. Il dato rappresenta un nuovo picco assoluto di contagi per la capitale giapponese, il cui precedente record giornaliero - 2.520 casi - risaliva al 7 gennaio scorso. Il dato solleva perplessità sull'efficacia delle misure restrittive adottate a Tokyo e nelle aree limitrofe; sull'intero territorio giapponese, invece, il bilancio giornaliero dei contagi è stato relativamente contenuto: 7.629 casi, un dato che comunque si avvicina ai massimi dal mese di gennaio. In Giappone come in altri Paesi, a trainare i contagi è la progressiva diffusione della variante Delta. (segue) (Git)