Giappone: Covid, a Tokyo 2.848 casi giornalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha iniziato ad accettare il 26 luglio le domande per l'emissione di passaporti vaccinali da parte di soggetti che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro la Covid-19 e che intendono viaggiare all'estero. L'emissione dei passaporti vaccinali è stata sollecitata dalle aziende giapponesi, che hanno chiesto un aiuto per facilitare le loro attività internazionali nel contesto della pandemia. Ad oggi Italia, Austria, Turchia, Bulgaria e Polonia hanno annunciato un allentamento delle misure di quarantena a beneficio dei titolari di certificati giapponesi di avvenuta vaccinazione. I passaporti vaccinali giapponesi, emessi in formato cartaceo, verranno accettati anche dalla Corea del Sud. L'Estonia, invece, non impone alcuna quarantena all'ingresso a prescindere dalla vaccinazione. (Git)