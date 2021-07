Giappone: Fmi rivede al ribasso le previsioni di crescita, più 2,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia del Giappone per il prossimo biennio. Per quanto riguarda il 2021, in particolare, il Fondo prevede una crescita del 2,8 per cento annuo, mezzo punto percentuale in meno rispetto alle previsioni formulate dal Fmi lo scorso aprile. "L'accesso ai vaccini p emerso come principale linea di faglia lungo la quale la ripresa globale si separa in due blocchi", recita l'analisi del Fondo, che ha lasciato invariata la previsione relativa all'andamento del prodotto interno lordo globale: più 6 per cento nel 2021. Il Fmi avverte però che "la ripresa non è garantita nemmeno nei Paesi dove il tasso di infezione è attualmente molto basso, sino a quanto il virus continuerà a circolare altrove". (segue) (Git)