Giappone: Fmi rivede al ribasso le previsioni di crescita, più 2,8 per cento nel 2021 (2)

- Gli ordinativi core di macchinari del settore privato giapponese sono aumentati del 7,8 per cento su base mensile a maggio, registrando il terzo aumento mensile consecutivo, stando ai dati pubblicati dal governo giapponese il 12 luglio. Gli ordini sono stati trainati dalla forte domanda dei produttori di macchinari e materiali per semiconduttori. Gli ordini core, che non tengono conto di quelli delle utility energetiche, sono ammontati a 865,7 miliardi di yen (7,9 miliardi di euro). (segue) (Git)