Maltempo: Conte, dal Comasco immagini spaventose, solidarietà a comunità colpite

- “Le immagini che giungono dal Comasco sono spaventose. Sto seguendo gli aggiornamenti con apprensione e partecipazione. Alle comunità colpite dall’alluvione e dalle frane, la mia più sincera solidarietà". E' quanto afferma in una nota il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che rivolge poi "un ringraziamento a tutti i soccorritori che stanno lavorando in queste ore. Auspico che, una volta superata l’emergenza, si intervenga in maniera celere e concreta per aiutare i cittadini danneggiati”. (Rin)