Lombardia: Consiglio regionale approva assestamento al Bilancio 2021-2023 (3)

- Cinque milioni andranno a incentivare l'attività formazione lavoro, altri 5 milioni a interventi per la digitalizzazione e l'interconnessione di scuole superiori e nove milioni alle amministrazioni locali per la prevenzione dell'incidentalità stradale. Vi è poi una serie di norme che non contemplano spese, ma consentono di realizzare iniziative dettate in buona parte dell'emergenza, Vengono prorogarti al 31 dicembre 2022 i contratti di servizio tra Regione e Trenord, cosi come previsto dalle norme Covid. Aria Spa viene autorizzata a costituire una società per la cessione con procedura di evidenza pubblica del ramo d'azienda "Struttura di back office del call center regionale. È stata approvata con un emendamento l'estensione degli interventi regionali a "strutture pubbliche e ad altri soogetti che svolgono servizi di pubblica utilità (in aggiunta alle strutture sanitarie) che necessitano di aiuti per il contrasto all'epidemia". Viene ratificata l'intesa tra Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte che attribuisce ad Aipo (Agenzia Interregionale per il Po) le funzioni in materia di Infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sono stati assegnati due milioni di euro aggiuntivi al Conservatorio di Milano, per la realizzazione del progetto "Il bosco della Musica" a Rogoredo. (segue) (Rem)