Perù: domani si insedia il presidente Castillo (2)

- Alla cerimonia di insediamento, che si terrà nel palazzo del Parlamento, è prevista la presenza di numerosi capi di Stato della regione così come del re di Spagna, Filippo VI. Confermata la presenza dei presidenti dell'Argentina, Alberto Fernandez; della Colombia, Ivan Duque; della Bolivia, Luis Arce; dell'Ecuador, Guillermo Lasso. Da parte del Brasile sarà presente il vicepresidente Hamilton Mourao, mentre l'Uruguay ha annunciato l'invio del ministro degli Esteri, Francisco Bustillo. L'insediamento di Castillo coincide anche con le celebrazioni del bicentenario della nascita della Repubblica del Perù, il 28 di luglio del 1821, ed un atto commemorativo è previsto in questo senso per giovedì nel santuario della battaglia di Ayacucho, nell'omonima provincia a nord del paese, che segnò la conclusione delle guerre di indipendenza latinoamericane. (segue) (Brb)