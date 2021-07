Brasile: a giugno investimenti esteri diretti in calo del 96 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020 infatti gli Idp in Brasile sono crollati del 62 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Secondo la Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) l'anno scorso, le risorse estere investite in Brasile hanno totalizzato 25 miliardi di dollari, il livello più basso degli ultimi due decenni, "prosciugate" dalla drastica diminuzione degli investimenti nell'estrazione di petrolio e gas naturale, nella fornitura di energia e nei servizi finanziari. Si tratta del minore afflusso di investimenti diretti nell'economia brasiliana dal 2009 (31,4 miliardi di dollari), cioè in 11 anni, e si è inserito in uno scenario congiunturale caratterizzato da caduta del Prodotto interno lordo (Pil e tensioni sui mercati causate da la pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Brb)