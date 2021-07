Brasile: Covid-19, certificato vaccinazione sarà disponibile in tre lingue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato che viene consegnato ai cittadini brasiliano dopo l'avvenuta vaccinazione contro la Covid-19 potrà essere rilasciata in tre lingue: portoghese, inglese e spagnolo. La funzione è disponibile nell'applicazione ConectaSUS, dove sono disponibili le informazioni sui pazienti iscritti al Sistema unificato di Salute pubblico brasiliano (Sus). La possibilità di ottenere il certificato in altre lingue potrebbe essere utile per le persone che hanno intenzione di viaggiare fuori dal Brasile e hanno bisogno di presentare questa documentazione per soddisfare il requisito della vaccinazione all'ingresso in un altro paese. La situazione pandemica nel paese ha portato gran parte del mondo a vietare l'ingresso ai brasiliani. Una parte delle nazioni ha iniziato ad allentare queste barriere, ma sono diversi gli obblighi imposti, come la presentazione di un test negativo o del certificato di vaccinazione con il completamento del ciclo vaccinale. (Brb)