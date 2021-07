Usa: Democratici fanno pressioni sulla Casa Bianca per estendere divieto di sfratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono le pressioni dei Democratici sulla Casa Bianca affinché venga esteso il divieto di sfratto in scadenza questo fine settimana. Come riferisce “Politico”, il presidente dei Servizi finanziari della Camera, il democratico Maxine Waters, ha affermato che sta spingendo affinché l'amministrazione Biden rinnovi la moratoria oltre la scadenza di sabato 31 luglio. Il dibattito sull'opportunità di confermare una quinta volta la moratoria arriva mentre gli Stati Uniti affrontano una risalita dei contagi a causa della variante Delta. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) a giugno avevano dichiarato che il prolungamento del divieto di sfratto fino al 31 luglio sarebbe stato l’ultimo. Lo scorso mese la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva deciso di confermare la moratoria nazionale degli sfratti dei locatari inadempienti varata dal governo federale nel contesto della pandemia di coronavirus. Con un voto di 5 contro 4, la Corte Suprema aveva respinto una richiesta emergenziale presentata da un gruppo di proprietari di immobili, che chiedevano di porre fine alla moratoria proclamata dai Cdc.(Nys)