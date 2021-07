Canada: sciopero dei funzionari di frontiera prima della riapertura confini con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della frontiera e i funzionari doganali del Canada hanno indetto uno sciopero poco prima della riapertura dei confini con gli Stati Uniti per i cittadini statunitensi e residenti permanenti vaccinati. La decisione è stata presa dai sindacati di categoria in segno di protesta per lo stallo delle trattative contrattuali. La scorsa settimana, il Canada ha annunciato l'intenzione di riaprire le frontiere dal ​​9 agosto ai cittadini Usa completamente vaccinati e ai viaggiatori internazionali dal 7 settembre. Il confine è stato chiuso per viaggi non essenziali per più di 16 mesi a causa della pandemia di Coronavirus. (Nys)