Imprese: Kering, nel primo semestre fatturato Gucci a +50,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gucci, marchio del gruppo Kering, ha registrato nel primo semestre dell'anno un aumento del fatturato del 50,3 per cento, a quota 4,5 miliardi di euro. In un comunicato diffuso dal gruppo si legge che Gucci ha ritrovato un livello di attività pari a quello precedente alla crisi del coronavirus. Nel primo semestre Kering ha invece registrato un aumento del 54,1 per cento delle vendite su base annua a 8 miliardi di euro. "Kering ritrova una traiettoria di crescita forte e redditizia", ha affermato nel comunicato il presidente Francois-Henri Pinault. (Frp)