Vaccino: Renzi, obbligo per personale scuola ma non per studenti

- "Non credo che questo Paese possa arrivare all'obbligo di vaccinazione per gli studenti. Non credo neanche sia una cosa giusta. Ma penso che ci debba essere l'obbligo per il personale docente e non". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4. Lo strumento per incoraggiare gli studenti a vaccinarsi "potrebbe essere prevedere in caso di un positivo il classe una quarantena diversa" o magari un tampone "per i vaccinati e la quarantena per i non vaccinati", ha aggiunto.(Rin)