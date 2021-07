Covid: Gelmini, il 29 luglio Conferenza unificata su tema scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affronteremo il tema" della riapertura della scuola "il 29 luglio durante una riunione della Conferenza unificata, anche parlando del nodo relativo ai trasporti". La riapertura della scuola è una priorità per il governo". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo al Tg2 Post su "Rai2". "Stiamo lavorando con il Cts per capire anche la capienza massima del trasporto pubblico", ha aggiunto.(Rin)